Через удари РФ загинув чоловік, є постраждала жінка

Події 08:49   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки обстрілів РФ по Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік (його дані уточнюються); у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону “прилетіло”:

  • три КАБ;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, навчальний заклад, адмінбудівля.

“У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Старий Салтів), будинок культури (с. Юрченкове)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
