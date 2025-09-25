Через удари РФ загинув чоловік, є постраждала жінка
Про наслідки обстрілів РФ по Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік (його дані уточнюються); у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка”, – пише Синєгубов.
За добу по регіону “прилетіло”:
- три КАБ;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, навчальний заклад, адмінбудівля.
“У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Старий Салтів), будинок культури (с. Юрченкове)”, – додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 08:49
