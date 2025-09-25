Генштаб: ЗСУ знищили літак СУ-34, який бомбив Запоріжжя
Про успіхи ЗСУ, а також бої на Харківщині поінформували вранці 25 вересня у Генштабі.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська.
На Куп’янському – було шість боїв біля Котлярівки, Лозової, Піщаного та Колісниківки.
Крім того, вночі росіяни втратили ще один літак.
“Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб“, – похизувалися в ГШ.
Загальні втрати окупантів такі:
