Генштаб: ЗСУ знищили літак СУ-34, який бомбив Запоріжжя

Про успіхи ЗСУ, а також бої на Харківщині поінформували вранці 25 вересня у Генштабі.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська.

На Куп’янському – було шість боїв біля Котлярівки, Лозової, Піщаного та Колісниківки.

Крім того, вночі росіяни втратили ще один літак.

“Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб“, – похизувалися в ГШ.

Загальні втрати окупантів такі: