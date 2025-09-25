Live
Генштаб: ЗСУ знищили літак СУ-34, який бомбив Запоріжжя

Україна 08:26   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про успіхи ЗСУ, а також бої на Харківщині поінформували вранці 25 вересня у Генштабі. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська.

На Куп’янському – було шість боїв біля Котлярівки, Лозової, Піщаного та Колісниківки.

Крім того, вночі росіяни втратили ще один літак.

Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб“, – похизувалися в ГШ.

Загальні втрати окупантів такі:

Читайте також: Окупанти вже закріпилися у Куп’янську? Дані ISW про ситуацію у місті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини за темою:


