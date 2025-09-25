Live
  Чт 25.09.2025
Генштаб: ВСУ уничтожили самолет СУ-34, который бомбил Запорожье

Украина 08:26   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об успехах ВСУ, а также боях на Харьковщине, проинформировали утром 25 сентября в Генштабе. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться дважды в районе Волчанска.

На Купянском – было шесть боев возле Котляровки, Лозовой, Песчаного и Колесниковки.

Кроме того, ночью россияне потеряли еще один самолет.

«Около 04:00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб», – похвастались в ГШ.

Общие потери оккупантов следующие:

Новости по теме:


