Из-за ударов РФ погиб мужчина, есть пострадавшая женщина

Происшествия 08:49   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ударов РФ погиб мужчина, есть пострадавшая женщина

О последствиях ударов россиян по Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Приколотное Ольховатской громады погиб мужчина (его данные уточняются); в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 42-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону «прилетело»:

  • три КАБ;
  •  БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены семь частных домов, три хозпостройки, учебное заведение, админздание.

«В Чугуевском районе повреждены два частных дома, автомобиль (сел. Старый Салтов), дом культуры (с. Юрченково)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
