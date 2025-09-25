Из-за ударов РФ погиб мужчина, есть пострадавшая женщина
О последствиях ударов россиян по Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Приколотное Ольховатской громады погиб мужчина (его данные уточняются); в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 42-летняя женщина», – пишет Синегубов.
За сутки по региону «прилетело»:
- три КАБ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены семь частных домов, три хозпостройки, учебное заведение, админздание.
«В Чугуевском районе повреждены два частных дома, автомобиль (сел. Старый Салтов), дом культуры (с. Юрченково)», – добавил начальник ХОВА.
