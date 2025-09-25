Из-за ударов РФ погиб мужчина, есть пострадавшая женщина

О последствиях ударов россиян по Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Приколотное Ольховатской громады погиб мужчина (его данные уточняются); в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 42-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону «прилетело»:

три КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены семь частных домов, три хозпостройки, учебное заведение, админздание.

«В Чугуевском районе повреждены два частных дома, автомобиль (сел. Старый Салтов), дом культуры (с. Юрченково)», – добавил начальник ХОВА.