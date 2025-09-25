Росіяни обстріляли КП на Куп’янщині: загинув чоловік
У ніч на 25 вересня росіяни вдарили по прифронтовому селищі Приколотне, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вночі ворог випустив БпЛА по Вільховатській громаді Куп’янщини. Під ударом опинилася територія комунального підприємства. В результаті на місці “прильоту” є руйнування, почалася пожежа.
“До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені десять рятувальників та три одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади“, – уточнили у ДСНС.
Внаслідок російського обстрілу є загиблий. Жертвою ворожого терору став 59-річний чоловік, уточнили рятувальники.
