Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина

В ночь на 25 сентября россияне ударили по прифронтовому поселку Приколотное, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ночью враг выпустил БпЛА по Ольховатской громаде Купянщины. Под ударом оказалась территория коммунального предприятия. В результате на месте «прилета» есть разрушения, начался пожар.

«К ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено десять спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.

В результате российского обстрела есть погибший. Жертвой вражеского террора стал 59-летний мужчина, уточнили спасатели.