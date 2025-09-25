Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина

Live
Происшествия 08:12   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ночь на 25 сентября россияне ударили по прифронтовому поселку Приколотное, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Ночью враг выпустил БпЛА по Ольховатской громаде Купянщины. Под ударом оказалась территория коммунального предприятия. В результате на месте «прилета» есть разрушения, начался пожар.

«К ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено десять спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.

В результате российского обстрела есть погибший. Жертвой вражеского террора стал 59-летний мужчина, уточнили спасатели.

Читайте также: Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
