Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина
В ночь на 25 сентября россияне ударили по прифронтовому поселку Приколотное, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ночью враг выпустил БпЛА по Ольховатской громаде Купянщины. Под ударом оказалась территория коммунального предприятия. В результате на месте «прилета» есть разрушения, начался пожар.
«К ликвидации последствий вражеской атаки было привлечено десять спасателей и три единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.
В результате российского обстрела есть погибший. Жертвой вражеского террора стал 59-летний мужчина, уточнили спасатели.
Читайте также: Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, Купянщина, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 сентября россияне ударили по прифронтовому поселку Приколотное, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".