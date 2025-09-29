Після чого РФ припинила використовувати бронетехніку на півночі Харківщини 📹

Востаннє механізований штурм у виконанні ЗС РФ на півночі Харківщини (Південно-Слобожанському напрямку) захисники бачили в серпні. Що сталося, розповів у етері нацмарафону начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр імені гетьмана Івана Виговського Георгій із позивним “Армані”.

Бригада вже рік захищає Харків з півночі. За оцінками начальника штабу, весь цей час противник намагається створити “буферну зону”, глибиною 15 км, на території Харківщини – вздовж усього держкордону з РФ.

“Щоденно намагається намацати слабкі місця Сил оборони України. Постійно над нашими позиціями знаходяться ворожі дрони. Ворог постійно враховує всі можливості для того, щоб просунутися, просочитись. Але на сьогодні, за рік, поки наша бригада стоїть на Харківщині, втрат позицій у нас не було”, – розповів “Армані”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Протягом минулого місяця російська армія навіть не намагалася штурмувати позиції захисників України на “броні” – бажання зникло після зустрічі із дронами Сил оборони.

“Останній раз, коли противник проводив штурмові дії із застосуванням броньованої техніки, це було в серпні. Сили безпілотних систем нашої бригади піднялись в повітря, і ще навіть до підходу до лінії спішування вся техніка була знищена. Було знищено за один день дві колони, це приблизно 10 одиниць техніки. Після цього ворог бронетехніку не використовує. Використовує тільки малі мотопіхотні групи. Також застосовує мотоцикли, багі, але бронетехніку не застосовує“, – пояснив Георгій.