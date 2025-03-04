Танк і дві БМП росіян знищили на Куп’янському напрямку (відео)

429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» на Куп’янському напрямку завдав ударів по російській броньованій техніці.

Внаслідок бойової роботи були знищені танк та дві БМП, а також пошкоджений БТР, розповів у телеграмі командир «Ахіллеса» Юрій Федоренко.

Він нагадав, що полк спеціалізується на знищенні бронетехніки, артилерії та живої сили супротивника за допомогою безпілотників. Лише у лютому «ахіллесівці» знищили та підбили 2155 військових цілей.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм