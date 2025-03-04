Танк і дві БМП росіян знищили на Куп’янському напрямку (відео)
429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» на Куп’янському напрямку завдав ударів по російській броньованій техніці.
Внаслідок бойової роботи були знищені танк та дві БМП, а також пошкоджений БТР, розповів у телеграмі командир «Ахіллеса» Юрій Федоренко.
Він нагадав, що полк спеціалізується на знищенні бронетехніки, артилерії та живої сили супротивника за допомогою безпілотників. Лише у лютому «ахіллесівці» знищили та підбили 2155 військових цілей.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, бронетехника, купянское направление, новини Харкова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 20:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» на Куп’янському напрямку завдав ударів по російській броньованій техніці.".