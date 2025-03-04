Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)

Фронт 20:52   04.03.2025
Елена Нагорная
Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео) Скриншот

429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» на Купянском направлении нанес удары по российской бронированной технике.

В результате боевой работы были уничтожены танк и две БМП, а также поврежден БТР, рассказал в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.

Он напомнил, что полк специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников. Только в феврале «ахиллесовцы» уничтожили и подбили 2155 военных целей.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

Читайте также: Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
04.03.2025, 13:00
ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк
ISW: информация россиян о подготовке наступления на Купянск – фейк
04.03.2025, 07:29
Уволили главного архитектора Харькова – ХАЦ
Уволили главного архитектора Харькова – ХАЦ
04.03.2025, 15:14
Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально
Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально
04.03.2025, 18:32
Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)
Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)
04.03.2025, 20:52

Новости по теме:

09:54
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
11:19
«Ситуация максимально сложная»: что происходит в Двуречной, сообщил Федоренко
21:10
Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео)
19:00
КАБы возвращаются на Харьковщину, тревогу не дифференцировали — события фронта
12:22
«Это очень позитивная инициатива» — Ахиллес о 18-летних в армии (видео)

Вы читали новость: «Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 20:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» на Купянском направлении нанес удары по российской бронированной технике.".