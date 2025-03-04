Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)

429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» на Купянском направлении нанес удары по российской бронированной технике.

В результате боевой работы были уничтожены танк и две БМП, а также поврежден БТР, рассказал в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.

Он напомнил, что полк специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников. Только в феврале «ахиллесовцы» уничтожили и подбили 2155 военных целей.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram