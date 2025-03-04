Танк и две БМП россиян уничтожили на Купянском направлении (видео)
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429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» на Купянском направлении нанес удары по российской бронированной технике.
В результате боевой работы были уничтожены танк и две БМП, а также поврежден БТР, рассказал в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.
Он напомнил, что полк специализируется на уничтожении бронетехники, артиллерии и живой силы противника с помощью беспилотников. Только в феврале «ахиллесовцы» уничтожили и подбили 2155 военных целей.
Видео: Юрий Федоренко/Telegram
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, бронетехника, купянское направление, новости Харькова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» на Купянском направлении нанес удары по российской бронированной технике.".