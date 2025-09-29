После чего РФ прекратила использовать бронетехнику на севере Харьковщины — ВСУ

Последний раз механизированный штурм в исполнении ВС РФ на севере Харьковщины (Южно-Слобожанском направлении) защитники видели в августе. Что случилось, рассказал в эфире нацмарафона начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского Георгий с позывным «Армани».

Бригада уже год как защищает Харьков с севера. По оценкам начальника штаба, все это время противник пытается создать «буферную зону», глубиной в 15 км, на территории Харьковщины — вдоль всей госграницы с РФ.

«Ежедневно пытается прощупать слабые места Сил обороны Украины. Постоянно над нашими позициями находятся вражеские дроны. Враг постоянно учитывает все возможности для того, чтобы продвинуться, просочиться. Но на сегодня, через год, пока наша бригада стоит на Харьковщине, потерь позиций у нас не было», — рассказал «Армани».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В течение минувшего месяца российская армия даже не пыталась штурмовать позиции защитников Украины на «броне» — желание пропало после встречи с дронами Сил обороны.

«В последний раз, когда противник проводил штурмовые действия с применением бронированной техники, это было в августе. Силы беспилотных систем нашей бригады поднялись в воздух — и еще даже до подхода к линии спешивания, вся техника была уничтожена. Было уничтожено за один день две колонны, это около десяти единиц техники. После этого враг бронетехнику не использует. Использует только малые мотопехотные группы. Также применяет мотоциклы, багги, но бронетехнику не применяет», — объяснил Георгий.