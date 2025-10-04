Проблеми зі світлом, удар по Шостці, трагедія на парковці – підсумки 4 жовтня
Через російські обстріли жителі Харківщини залишилися без світла, окупанти атакували вокзал у Шостці, людина загинула у люку на парковці супермаркету – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.
Близько чотирьох тисяч абонентів на Харківщині залишилися без світла
Внаслідок ворожої атаки без світла залишилося близько чотирьох тисяч абонентів у Чугуївському та Лозівському районах. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання відновили – всі люди вже зі світлом. Тим часом у Чернігівській області запровадили аварійні відключення. Під час чергової дронової атаки росіяни зашкодили кілька важливих об’єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.
Близько 30 поранених, діти у лікарні: РФ вдарила по вокзалу та поїзду у Шостці
Сьогодні вдень окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області, ще один “приліт” припав по потягу “Шостка-Київ”. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та екстрені служби. Триває рятувальна операція. Загинув 71-річний чоловік, госпіталізовані вісім осіб, один поранений – у тяжкому стані у реанімації.
У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку
Трагедія сталася на парковці біля супермаркету, розташованого на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі. До копів звернувся перехожий. Він почув крик, що нібито лунав із люка. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили тіло загиблого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
🔹 Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини
🔹 Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка
🔹 Програв апеляцію: російський агент таки «сяде» на 15 років
