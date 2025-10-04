Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Проблеми зі світлом, удар по Шостці, трагедія на парковці – підсумки 4 жовтня

Події 23:01   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Проблеми зі світлом, удар по Шостці, трагедія на парковці – підсумки 4 жовтня

Через російські обстріли жителі Харківщини залишилися без світла, окупанти атакували вокзал у Шостці, людина загинула у люку на парковці супермаркету – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Близько чотирьох тисяч абонентів на Харківщині залишилися без світла

Внаслідок ворожої атаки без світла залишилося близько чотирьох тисяч абонентів у Чугуївському та Лозівському районах. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання відновили – всі люди вже зі світлом. Тим часом у Чернігівській області запровадили аварійні відключення. Під час чергової дронової атаки росіяни зашкодили кілька важливих об’єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Близько 30 поранених, діти у лікарні: РФ вдарила по вокзалу та поїзду у Шостці

Сьогодні вдень окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області, ще один “приліт” припав по потягу “Шостка-Київ”. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та екстрені служби. Триває рятувальна операція. Загинув 71-річний чоловік, госпіталізовані вісім осіб, один поранений – у тяжкому стані у реанімації.

У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку

Трагедія сталася на парковці біля супермаркету, розташованого на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі. До копів звернувся перехожий. Він почув крик, що нібито лунав із люка. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили тіло загиблого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

🔹 Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини 

🔹 Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка

🔹 Програв апеляцію: російський агент таки «сяде» на 15 років

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Був єдиним від України: Терехов на заході до 100-річчя дзвону
Був єдиним від України: Терехов на заході до 100-річчя дзвону
04.10.2025, 20:30
Хмарно і дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
Хмарно і дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
04.10.2025, 21:40
Про нову тактику ворога на півночі Харківщини розповів воїн
Про нову тактику ворога на півночі Харківщини розповів воїн
04.10.2025, 21:03
РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп’янськом – огляд фронту
РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп’янськом – огляд фронту
04.10.2025, 17:50
“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни
“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни
04.10.2025, 17:15
Десятки поранених, є загиблий: РФ ударила по вокзалу та поїзду у Шостці
Десятки поранених, є загиблий: РФ ударила по вокзалу та поїзду у Шостці
04.10.2025, 19:40

Новини за темою:

04.10.2025
Новини Харкова — головне 4 жовтня: удари по енергетиці, прильоти у Шостці
03.10.2025
РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня
03.10.2025
Новини Харкова – головне 3 жовтня: вбиті свині, атака на об’єкти Нафтогазу
02.10.2025
Новини Харкова — головне 2 жовтня: будуватимуть онкоцентр, затримали депутата
01.10.2025
Куп’янськ і Вакуленко герої, наслідки атак РФ на Харків – підсумки 1 жовтня📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Проблеми зі світлом, удар по Шостці, трагедія на парковці – підсумки 4 жовтня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 23:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російські обстріли жителі Харківщини залишилися без світла, окупанти атакували вокзал у Шостці, людина загинула у люку на парковці супермаркету.".