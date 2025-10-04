Проблемы со светом, удар по Шостке, трагедия на парковке – итоги 4 октября
Из-за российских обстрелов жители Харьковщины остались без света, оккупанты атаковали вокзал в Шостке, человек погиб в люке на парковке супермаркета – МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Около четырех тысяч абонентов на Харьковщине остались без света
В результате вражеской атаки без света остались около четырех тысяч абонентов в Чугуевском и Лозовском районах. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что электроснабжение восстановили – все люди уже со светом. Тем временем в Черниговской области ввели аварийные отключения. Во время очередной дроновой атаки россияне повредили несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей.
Около 30 раненых, дети в больнице: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
Сегодня днем оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области, еще один «прилет» пришелся по поезду «Шостка-Киев». По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Идет спасательная операция. Погиб 71-летний мужчина, госпитализированы восемь человек, один раненый – в тяжелом состоянии в реанимации.
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
Трагедия произошла на парковке возле супермаркета, который расположен на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе. К копам обратился прохожий. Он услышал крик, который якобы доносился из люка. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело погибшего. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
🔹 Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины
🔹 Ушел из больницы и пропал: на Харьковщине ищут мужчину
🔹 Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет
