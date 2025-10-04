Live
Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины

Происшествия 10:30   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

38-летнего жителя Золочевской громады госпитализировали, передает издание «Заря».

Инцидент произошел накануне, 3 октября, около 21:30 возле Золочева. Тогда в руках 38-летнего мужчины взорвался неизвестный предмет, рассказал начальник Золочевской поселковой администрации Виктор Коваленко.

«Пострадавшего с проникающим ранением глаза и многочисленными осколочными ранениями лица и рук доставили в Областную клиническую больницу», – говорится в сообщении.

В поселковой администрации в очередной раз призывают жителей быть осторожными и ни в коем случае не брать в руки неизвестные или подозрительные предметы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
