Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
38-летнего жителя Золочевской громады госпитализировали, передает издание «Заря».
Инцидент произошел накануне, 3 октября, около 21:30 возле Золочева. Тогда в руках 38-летнего мужчины взорвался неизвестный предмет, рассказал начальник Золочевской поселковой администрации Виктор Коваленко.
«Пострадавшего с проникающим ранением глаза и многочисленными осколочными ранениями лица и рук доставили в Областную клиническую больницу», – говорится в сообщении.
В поселковой администрации в очередной раз призывают жителей быть осторожными и ни в коем случае не брать в руки неизвестные или подозрительные предметы.
Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 10:30
