Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини

Події 10:30   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

38-річного жителя Золочівської громади госпіталізували, повідомляє видання “Зоря”.

Інцидент стався напередодні, 3 жовтня, близько 21:30 біля Золочева. Тоді у руках 38-річного чоловіка вибухнув невідомий предмет, розповів начальник Золочівської селищної адміністрації Віктор Коваленко.

“Постраждалого з проникаючим пораненням ока та численними осколковими пораненнями обличчя і рук доставили до Обласної клінічної лікарні”, – йдеться у повідомленні.

У селищній адміністрації вкотре закликають мешканців бути обережними і в жодному разі не брати до рук невідомі чи підозрілі предмети.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
