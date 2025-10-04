Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини

38-річного жителя Золочівської громади госпіталізували, повідомляє видання “Зоря”.

Інцидент стався напередодні, 3 жовтня, близько 21:30 біля Золочева. Тоді у руках 38-річного чоловіка вибухнув невідомий предмет, розповів начальник Золочівської селищної адміністрації Віктор Коваленко.

“Постраждалого з проникаючим пораненням ока та численними осколковими пораненнями обличчя і рук доставили до Обласної клінічної лікарні”, – йдеться у повідомленні.

У селищній адміністрації вкотре закликають мешканців бути обережними і в жодному разі не брати до рук невідомі чи підозрілі предмети.