Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні

Події 10:00   06.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні

У роботі на ворога підозрюють 16-річного харків’янина, який восени 2024 року поїхав до Європи. За даними слідства, він міг допомагати РФ готувати теракти в Україні – шукав потенційних виконавців на території держави. 

Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями в зв’язку з примусовим поверненням на територію України“, – зазначили в СБУ.

Як передає речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, перебуваючи на території ЄС, підозрюваний шукав заробіток у ТГ-каналах. Так на нього вийшли російські спецслужби та запропонували допомагати з організацією терактів в Україні. Для цього він повинен був шукати виконавців. Як виявилося, більшість завербованих були неповнолітніми.

Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях спланованих терактів”, – пишуть силовики.

Одразу після того, як росіяни активували вибуховий пристрій, підлітків затримали.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту”, – уточнили в СБУ.

Зараз ймовірний зловмисник у СІЗО. Йому загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: 20-річного мешканця столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
06.10.2025, 10:00
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
06.10.2025, 09:38
Через нічні обстріли без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян
Через нічні обстріли без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян
06.10.2025, 09:05
РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло
РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло
06.10.2025, 08:40
Україна може знищити завод із “Шахедами” у РФ – в ISW назвали умови
Україна може знищити завод із “Шахедами” у РФ – в ISW назвали умови
06.10.2025, 07:54
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги
06.10.2025, 09:14

Новини за темою:

28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
19.09.2025
ЄС планує скасувати тимчасовий захист українцям, сподіваючись на мир – експерт
09.09.2025
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
04.08.2025
Україна вже провалила велику кількість індикаторів ЄС – Пекар
02.07.2025
Чому бізнес Харкова не врятують кредити «5-7-9» і гранти – думка нардепки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, він міг допомагати РФ готувати теракти в Україні – шукав потенційних виконавців на території держави. ".