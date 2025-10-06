16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні

У роботі на ворога підозрюють 16-річного харків’янина, який восени 2024 року поїхав до Європи. За даними слідства, він міг допомагати РФ готувати теракти в Україні – шукав потенційних виконавців на території держави.

“Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями в зв’язку з примусовим поверненням на територію України“, – зазначили в СБУ.

Як передає речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, перебуваючи на території ЄС, підозрюваний шукав заробіток у ТГ-каналах. Так на нього вийшли російські спецслужби та запропонували допомагати з організацією терактів в Україні. Для цього він повинен був шукати виконавців. Як виявилося, більшість завербованих були неповнолітніми.

“Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях спланованих терактів”, – пишуть силовики.

Одразу після того, як росіяни активували вибуховий пристрій, підлітків затримали.

“Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту”, – уточнили в СБУ.

Зараз ймовірний зловмисник у СІЗО. Йому загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.