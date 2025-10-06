16-летний харьковчанин, находясь в ЕС, мог организовывать теракты в Украине
В работе на врага подозревают 16-летнего харьковчанина, который осенью 2024 года уехал в Европу. По данным следствия, он мог помогать РФ готовить теракты в Украине – искал потенциальных исполнителей на территории государства.
«Задержание фигуранта произошло на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины», – отметили в СБУ.
Как передает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, находясь на территории ЕС, подозреваемый искал заработок в ТГ-каналах. Так на него вышли российские спецслужбы и предложили помогать с организацией терактов в Украине. Для этого он должен был искать исполнителей. Как оказалось, большинство завербованных были несовершеннолетними.
«Двое из завербованных им агентов – 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города. Тогда девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и наполнил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку в местах спланированных терактов», – пишут силовики.
Среду же после того, как россияне активировали взрывное устройство, подростков задержали.
«Также установлено, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки. В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи админздания ТЦК. Тогда правоохранители задержали фигурантку «на горячем», чем предотвратили теракт», – уточнили в СБУ.
На данный момент вероятный злоумышленник в СИЗО. Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: 20-летнего жителя столичного региона РФ взяли в плен на Купянском направлении
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «16-летний харьковчанин, находясь в ЕС, мог организовывать теракты в Украине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " По данным следствия, он мог помогать РФ готовить теракты в Украине – искал потенциальных исполнителей на территории государства. ".