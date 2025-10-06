Live
16-летний харьковчанин, находясь в ЕС, мог организовывать теракты в Украине

Мир 10:00   06.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
16-летний харьковчанин, находясь в ЕС, мог организовывать теракты в Украине

В работе на врага подозревают 16-летнего харьковчанина, который осенью 2024 года уехал в Европу. По данным следствия, он мог помогать РФ готовить теракты в Украине – искал потенциальных исполнителей на территории государства. 

«Задержание фигуранта произошло на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины», – отметили в СБУ.

Как передает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, находясь на территории ЕС, подозреваемый искал заработок в ТГ-каналах. Так на него вышли российские спецслужбы и предложили помогать с организацией терактов в Украине. Для этого он должен был искать исполнителей. Как оказалось, большинство завербованных были несовершеннолетними.

«Двое из завербованных им агентов – 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города. Тогда девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и наполнил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку в местах спланированных терактов», – пишут силовики.

Среду же после того, как россияне активировали взрывное устройство, подростков задержали.

«Также установлено, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки. В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи админздания ТЦК. Тогда правоохранители задержали фигурантку «на горячем», чем предотвратили теракт», – уточнили в СБУ.

На данный момент вероятный злоумышленник в СИЗО. Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: 20-летнего жителя столичного региона РФ взяли в плен на Купянском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
