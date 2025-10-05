Live
  • Вс 05.10.2025
20-летнего жителя столичного региона РФ взяли в плен на Купянском направлении

Фронт 21:29   05.10.2025
Оксана Горун
20-летнего жителя столичного региона РФ взяли в плен на Купянском направлении Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Оккупант из Московской области РФ обгорел в лесном пожаре и пообещал сдать Силам обороны места дислокации российских офицеров.

Видео допроса пленного захватчика опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время зачистки одной из позиций на Купянском направлении бойцы подразделения «Орион» бригады «Помста» взяли в плен 20-летнего жителя московской области. По его словам, он получил ожоги во время пожара в лесу. На войну его мобилизовали прямо из зоны – угрожали статьей за «разжигание вражды». Товарища отправили на строгий режим, а он согласился идти воевать», — прокомментировали пограничники.

Россиянин был в группе с еще четырьмя оккупантами, но выжил только он. В ГПСУ отметили, что оказали военнопленному помощь. Он же прямо под видеозапись пообещал выдать «схроны» сослуживцев, в том числе — места, где находятся офицеры ВС РФ.

 Читайте также: «Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)

Ранее 10-й армейский корпус ВСУ опубликовал видео допроса пленных, которые также сдались на Купянском направлении. Они рассказали, что получили приказ уничтожить всех мужчин, которых обнаружат в Купянске.

Автор: Оксана Горун
