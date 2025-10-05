Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку

Фронт 21:29   05.10.2025
Оксана Горун
20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Окупант із Московської області РФ обгорів у лісовій пожежі та пообіцяв здати Силам оборони місця дислокації російських офіцерів.

Відео допиту полоненого загарбника опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Під час зачистки однієї з позицій на Купʼянському напрямку бійці підрозділу “Оріон” бригади “Помста” взяли в полон 20-річного жителя московської області. За його словами, він отримав опіки під час пожежі у лісі. На війну його мобілізували прямо із зони – погрожували статтею за “розпалюванням ворожнечі”. Товариша відправили на “строгий режим”, а він погодився йти воювати”, – прокоментували прикордонники.

Росіянин був у групі з ще чотирма окупантами, але вижив лише він. У ДПСУ наголосили, що надали військовополоненому допомогу. Він прямо під відеозапис пообіцяв видати схованки товаришів по службі, зокрема – місця, де знаходяться офіцери ЗС РФ.

 Читайте також: “Я поїхав як турист”: на Харківщині здався в полон мешканець Кенії (відео)

Раніше 10-й армійський корпус ЗСУ опублікував відео допиту полонених, які також здалися на Куп’янському напрямку. Вони розповіли, що отримали наказ знищити всіх чоловіків, яких знайдуть у Куп’янську.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Прильоти” у Бєлгороді: 5 жовтня в місті знову зникла електрика (відео)
“Прильоти” у Бєлгороді: 5 жовтня в місті знову зникла електрика (відео)
05.10.2025, 22:23
Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
05.10.2025, 17:40
20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку
20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку
05.10.2025, 21:29
Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині
Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині
05.10.2025, 19:58
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
05.10.2025, 16:39
Новини Харкова – головне 5 жовтня: FPV-дрон убив двох людей, вибухи
Новини Харкова – головне 5 жовтня: FPV-дрон убив двох людей, вибухи
05.10.2025, 20:04

Новини за темою:

05.10.2025
РФ активно атакує північ Харківської області – Генштаб ЗСУ
05.10.2025
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України
05.10.2025
Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку
04.10.2025
“Для Харкова почнеться інша історія” – Жадан про місто після війни
02.10.2025
“І підуть на Харків” – що розповідав Путін Трампу, поділився Зеленський 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 21:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупант із Московської області РФ обгорів у лісовій пожежі та пообіцяв здати Силам оборони місця дислокації російських офіцерів".