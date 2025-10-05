20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку
Окупант із Московської області РФ обгорів у лісовій пожежі та пообіцяв здати Силам оборони місця дислокації російських офіцерів.
Відео допиту полоненого загарбника опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.
“Під час зачистки однієї з позицій на Купʼянському напрямку бійці підрозділу “Оріон” бригади “Помста” взяли в полон 20-річного жителя московської області. За його словами, він отримав опіки під час пожежі у лісі. На війну його мобілізували прямо із зони – погрожували статтею за “розпалюванням ворожнечі”. Товариша відправили на “строгий режим”, а він погодився йти воювати”, – прокоментували прикордонники.
Росіянин був у групі з ще чотирма окупантами, але вижив лише він. У ДПСУ наголосили, що надали військовополоненому допомогу. Він прямо під відеозапис пообіцяв видати схованки товаришів по службі, зокрема – місця, де знаходяться офіцери ЗС РФ.
Читайте також: “Я поїхав як турист”: на Харківщині здався в полон мешканець Кенії (відео)
Раніше 10-й армійський корпус ЗСУ опублікував відео допиту полонених, які також здалися на Куп’янському напрямку. Вони розповіли, що отримали наказ знищити всіх чоловіків, яких знайдуть у Куп’янську.
