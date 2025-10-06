Найважчий день за тиждень для Харкова назвав Терехов (інфографіка)

Увечері неділі, 5 жовтня, Харків зазнав найбільшої за минулий тиждень кількості ударів. Один з енергооб’єктів атакували 15 «шахедів».

Загалом протягом минулого тижня росіяни завдали 29 ударів по місту різними типами безпілотників та керованими авіабомбами. За цей період постраждали 13 людей, повідомляє мер Ігор Терехов.

Вибухи були зафіксовані у Київському, Новобаварському, Холодногірському та Салтівському районах. Пошкоджені десятки житлових будинків, понад 100 торгових точок на ринку “Барабашово”, гаражні кооперативи, цивільні автомобілі. Комунальні служби продовжують усувати наслідки цих атак.

Тривоги у Харкові тривали 46 годин, що менше загальної тривалості тривог в області на 56%, наголосив Терехов.

Нагадаємо, масованого удару по енергетиці Харкова завдала російська армія увечері 5 жовтня. Прилітало по Новобаварському і Шевченківському районах. За даними міського ситуаційного центру, по Новобаварському вдарили 15 БпЛА типу «Герань-2». На місці виникла потужна пожежа, пошкоджені понад 40 приватних будинків. Поранення отримав чоловік 63 років. Ще у трьох – чоловіка та двох жінок – гостра реакція на стрес. По Шевченківському району, за даними облпрокуратури, влучив БпЛА типу «Ланцет». Їм цілили по території цивільного підприємства. Головною ж метою атаки ворога стали трансформаторні підстанції. За словами мера Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили два такі об’єкти, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго. З вечора світло зникло в частині Харкова та найближчого передмістя. Станом на ранок селище Високий заживили, без електрики лишалося понад 20 тисяч абонентів. Вже в середині дня Терехов повідомив: без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Мер зазначив, що можливості міста, ресурси обленерго та потужності загальної енергосистеми країни обмежені. Тому він спрогнозував: зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.