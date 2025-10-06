Самый тяжелый день за неделю для Харькова назвал Терехов (инфографика)
Вечером воскресенья, 5 октября, Харьков подвергся наибольшему за минувшую неделю количеству ударов — 15. Столько «Шахедов» атаковали один из энергообъектов.
Всего в течение минувшей недели россияне нанесли 29 ударов по городу различными типами беспилотников и управляемыми авиабомбами. За этот период пострадали 13 человек, сообщает мэр Игорь Терехов.
Взрывы были зафиксированы в Киевском, Новобаварском, Холодногорском и Салтовском районах. Повреждены десятки жилых домов, более 100 торговых точек на рынке «Барабашово», гаражные кооперативы, гражданские автомобили. Коммунальные службы продолжают устранять последствия этих атак.
Тревоги в Харькове длились 46 часов, что меньше общей продолжительности тревог в области на 56%, подчеркнул Терехов.
Напомним, массированный удар по энергетике Харькова нанесла российская армия вечером 5 октября. Прилетало по Новобаварскому и Шевченковскому районам. По данным городского ситуационного центра, по Новобаварскому ударили 15 БпЛА типа «Герань-2». На месте возник мощный пожар, повреждены более 40 частных домов. Ранения получил мужчина 63 лет. Еще у троих – мужчины и двух женщин – острая реакция на стресс. По Шевченковскому району, по данным облпрокуратуры, попал БпЛА типа «Ланцет». Им целились по территории гражданского предприятия. Главной же целью атаки врага стали трансформаторные подстанции. По словам мэра Игоря Терехова, за последние дни россияне уничтожили два таких объекта, которые питали город. Это он назвал серьезным ударом по мощностям Харьковоблэнерго. С вечера свет исчез в части Харькова и ближайшего пригорода. По состоянию на утро поселок Высокий запитали, без электричества оставались более 20 тысяч абонентов. Уже в середине дня Терехов сообщил: без света около 3,5 тысячи абонентов. Мэр отметил, что возможности города, ресурсы облэнерго и мощности общей энергосистемы страны ограничены. Поэтому он спрогнозировал: грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны.
