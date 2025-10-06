Унікальну історію дізналася міністерка під час візиту на Харківщину (фото)

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова сьогодні, 6 жовтня, відвідала Харківську область. Вона ознайомилася із роботою низки об’єктів соціальної, медичної та ветеранської інфраструктури.

Калмикова, зокрема, побувала в Обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву, де відбувся випуск слухачів навчального курсу. Найкращих випускників відзначили почесними грамотами, повідомляє пресслужба ХОВА.

«Наша головна мета – максимально підготувати людей до національного спротиву. Це базові знання, які сьогодні повинен мати кожен громадянин України. Важливо, щоб випускники передавали ці вміння друзям, рідним, сусідам, аби якомога більше людей могли адекватно зреагувати в екстреній ситуації», — зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він та міністерка у справах ветеранів також ознайомилися з діяльністю регіонального кардіологічного центру, де обговорили з його керівництвом та медпрацівниками актуальні потреби установи та перспективи її розвитку в умовах воєнного стану.

Крім того, Калмикова відвідала відкритий чемпіонат з адаптивного спорту серед ветеранів Харківської області. Захід об’єднав близько сотні учасників, зокрема людей з інвалідністю.

«Сьогоднішні змагання організували самі ветерани – і це дуже хороший сигнал. Ми бачимо, як учасники національних турнірів набувають досвіду і починають створювати власні спортивні ініціативи. Наше завдання – підтримувати їх у цьому. Додам, що в межах програми “Ветеранський спорт” держава надає кошти ветеранам та ветеранкам для занять спортом. Лише у третьому кварталі понад 106 тисяч ветеранів та ветеранок долучилися до занять, і вже за два дні прийому заявок на четвертий квартал подано понад 30 тисяч нових заяв», – наголосила Калмикова.

Окремим напрямком став розвиток ветеранського підприємництва. У селі Феськи Богодухівського району функціонує шинопекарня Tirex, заснована ветераном Ернестом Лобановим. Підприємство спеціалізується на відновленні шин за технологією «від борту до борту». Для розширення виробництва Лобанов подав проєкт до Українського ветеранського фонду та навесні минулого року отримав грант у розмірі 1,5 мільйона гривень. Їх витратив на закупівлю сировини та розширення асортименту. На сьогодні підприємство випускає 25 найменувань продукції.

«Це дійсно унікальна історія ветеранського бізнесу в Україні. Я приємно вражена успіхами харківських ветеранів, їхньою працелюбністю та винахідливістю, здатністю використовувати ресурси, надані державою, і розвивати їх. Ми продовжуємо спільно працювати над створенням нових шляхів працевлаштування для ветеранів, аби наші захисники та захисниці могли реалізувати себе й у мирному житті», – зазначила міністерка у справах ветеранів.