Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)
Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сегодня, 6 октября, посетила Харьковскую область. Она ознакомилась с работой ряда объектов социальной, медицинской и ветеранской инфраструктуры.
Калмыкова, в частности, побывала в Областном центре подготовки граждан к национальному сопротивлению, где состоялся выпуск слушателей учебного курса. Лучших выпускников отметили почетными грамотами, сообщает пресс-служба ХОВА.
«Наша главная цель – максимально подготовить людей к национальному сопротивлению. Это базовые знания, которые сегодня должен иметь каждый гражданин Украины. Важно, чтобы выпускники передавали эти навыки друзьям, родным, соседям, чтобы как можно больше людей могли адекватно реагировать в экстренной ситуации», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он и министр по делам ветеранов также ознакомились с деятельностью регионального кардиологического центра, где обсудили с его руководством и медработниками актуальные потребности учреждения и перспективы его развития в условиях военного положения.
Кроме того, Калмыкова посетила открытый чемпионат по адаптивному спорту среди ветеранов Харьковской области. Мероприятие объединило около сотни участников, в том числе людей с инвалидностью, которые продолжают активно заниматься спортом.
«Сегодняшние соревнования организовали сами ветераны – и это очень хороший сигнал. Мы видим, как участники национальных турниров приобретают опыт и начинают создавать собственные спортивные инициативы. Наша задача – поддерживать их в этом. Добавлю, что в рамках программы «Ветеранский спорт» государство предоставляет средства ветеранам и ветеранам для занятий спортом. Только в третьем квартале более 106 тысяч ветеранов присоединились к занятиям, и уже за два дня приема заявок на четвертый квартал подано более 30 тысяч новых заявок», – подчеркнула Калмыкова.
Отдельным направлением стал вопрос развития ветеранского предпринимательства. В селе Феськи Богодуховского района функционирует шинопекарня Tirex, основанная ветераном Эрнестом Лобановым. Предприятие специализируется на восстановлении шин по технологии «от борта до борта». Для расширения производства Лобанов подал проект в Украинский ветеранский фонд и весной прошлого года получил грант в размере 1,5 миллиона гривен. Их потратил на закупку сырья и расширение ассортимента. На сегодняшний день предприятие выпускает 25 наименований продукции.
«Это действительно уникальная история ветеранского бизнеса в Украине. Я приятно удивлена успехами харьковских ветеранов, их трудолюбием и изобретательностью, способностью использовать ресурсы, предоставленные государством, и развивать их. Мы продолжаем совместно работать над созданием новых путей трудоустройства для ветеранов, чтобы наши защитники и защитницы могли реализовать себя и в мирной жизни», – отметила министр по делам ветеранов.
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная