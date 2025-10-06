Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)

Политика 21:24   06.10.2025
Елена Нагорная
Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото) Фото: ХОВА

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сегодня, 6 октября, посетила Харьковскую область. Она ознакомилась с работой ряда объектов социальной, медицинской и ветеранской инфраструктуры.

Калмыкова, в частности, побывала в Областном центре подготовки граждан к национальному сопротивлению, где состоялся выпуск слушателей учебного курса. Лучших выпускников отметили почетными грамотами, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Наша главная цель – максимально подготовить людей к национальному сопротивлению. Это базовые знания, которые сегодня должен иметь каждый гражданин Украины. Важно, чтобы выпускники передавали эти навыки друзьям, родным, соседям, чтобы как можно больше людей могли адекватно реагировать в экстренной ситуации», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он и министр по делам ветеранов также ознакомились с деятельностью регионального кардиологического центра, где обсудили с его руководством и медработниками актуальные потребности учреждения и перспективы его развития в условиях военного положения.

Кроме того, Калмыкова посетила открытый чемпионат по адаптивному спорту среди ветеранов Харьковской области. Мероприятие объединило около сотни участников, в том числе людей с инвалидностью, которые продолжают активно заниматься спортом.

Ветеранский спорт
Фото: ХОВА

«Сегодняшние соревнования организовали сами ветераны – и это очень хороший сигнал. Мы видим, как участники национальных турниров приобретают опыт и начинают создавать собственные спортивные инициативы. Наша задача – поддерживать их в этом. Добавлю, что в рамках программы «Ветеранский спорт» государство предоставляет средства ветеранам и ветеранам для занятий спортом. Только в третьем квартале более 106 тысяч ветеранов присоединились к занятиям, и уже за два дня приема заявок на четвертый квартал подано более 30 тысяч новых заявок», – подчеркнула Калмыкова.

Отдельным направлением стал вопрос развития ветеранского предпринимательства. В селе Феськи Богодуховского района функционирует шинопекарня Tirex, основанная ветераном Эрнестом Лобановым. Предприятие специализируется на восстановлении шин по технологии «от борта до борта». Для расширения производства Лобанов подал проект в Украинский ветеранский фонд и весной прошлого года получил грант в размере 1,5 миллиона гривен. Их потратил на закупку сырья и расширение ассортимента. На сегодняшний день предприятие выпускает 25 наименований продукции.

Фото: ХОВА

«Это действительно уникальная история ветеранского бизнеса в Украине. Я приятно удивлена успехами харьковских ветеранов, их трудолюбием и изобретательностью, способностью использовать ресурсы, предоставленные государством, и развивать их. Мы продолжаем совместно работать над созданием новых путей трудоустройства для ветеранов, чтобы наши защитники и защитницы могли реализовать себя и в мирной жизни», – отметила министр по делам ветеранов.

Читайте также: Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
05.10.2025, 09:48
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
06.10.2025, 13:04
РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
06.10.2025, 15:18
Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹
Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹
06.10.2025, 19:50
«Прилеты» в Белгороде прокомментировали в СНБО Украины
«Прилеты» в Белгороде прокомментировали в СНБО Украины
06.10.2025, 18:36
Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)
Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)
06.10.2025, 21:24

Новости по теме:

30.09.2025
Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА
20.09.2025
Как быть ветеран-френдли, представителям бизнеса расскажет Kharkiv IT Cluster
10.09.2025
Еще одну футбольную команду хотят создать в Харькове (видео)
08.09.2025
В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: что им рассказывали
14.08.2025
Бизнес-курсы для ветеранов: лучший участник получит 30 тысяч долларов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сегодня, 6 октября, посетила Харьковскую область.".