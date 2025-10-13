Органи харків’янина вперше направили до Всеукраїнської системи трансплантації

Медики Харківської обласної клінічної лікарні та їхні колеги із Києва успішно підготували до трансплантації органи, повідомляє ХОВА.

Як передає МГ «Об’єктив», 11 жовтня до ОКЛ привезли 55-річного пацієнта з діагнозом «аневризма середньомозкової артерії з розривом». лікарі боролися за його життя протягом доби, але не змогли врятувати пацієнта і тому констатували смерть мозку. Родичі померлого надали згоду на використання його органів для трансплантації.

«Для медичної практики Харківщини це унікальний випадок. Щоб підтримати життєдіяльність організму донора, було залучено понад 20 лікарів. Сучасне обладнання та висока кваліфікація фахівців дозволили зберегти органи та передати їх для подальшої трансплантації. Висловлюємо щирі співчуття рідним померлого й дякуємо за рішення, яке дасть шанс врятувати одразу декілька життів», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після отримання згоди на трансплантацію лікарі провели додаткові обстеження.

«Наші лікарі працювали практично безперервно протягом двох діб. Фахівці, що оперативно прибули з Києва, вилучили органи відповідно до всіх норм і протоколів. Це справді унікальний випадок для нашої області. Донорський матеріал – серце, печінка та нирки – направлені до профільних клінік Києва та Львова для подальшої трансплантації», – повідомив генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.

В Україні трансплантацію органів повністю фінансує держава в межах Програми медичних гарантій. Торік проведено 467 органних трансплантацій та 376 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин. Наразі понад 3000 пацієнтів очікують на пересадку органів по всій країні. Україна також запроваджує систему трансплантації тканин за європейськими стандартами.