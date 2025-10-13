Органы харьковчанина впервые направили во Всеукраинскую систему трансплантации

Медики Харьковской областной клинической больницы и их коллеги из Киева успешно подготовили к трансплантации органы, сообщает ХОВА.

Как передает МГ «Объектив», 11 октября в ОКЛ привезли 55-летнего пациента с диагнозом «аневризма среднемозговой артерии с разрывом». Врачи боролись за его жизнь в течение суток, но не смогли спасти пациента и потому констатировали смерть мозга. Родственники умершего дали согласие на использование его органов для трансплантации.

«Для медицинской практики Харьковщины это уникальный случай. Чтобы поддержать жизнедеятельность организма донора, привлекли более 20-ти врачей. Современное оборудование и высокая квалификация специалистов позволили сохранить органы и передать их для дальнейшей трансплантации. Выражаем искренние соболезнования родным умершего и благодарим за решение, которое даст шанс спасти сразу несколько жизней», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

После получения согласия на трансплантацию врачи провели дополнительные обследования.

«Наши врачи работали практически непрерывно в течение двух суток. Специалисты, оперативно прибывшие из Киева, изъяли органы в соответствии со всеми нормами и протоколами. Это действительно уникальный случай для нашей области. Донорский материал – сердце, печень и почки – отправились в профильные клиники Киева и Львова для дальнейшей трансплантации», – сообщил генеральный директор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.

В Украине трансплантацию органов полностью финансирует государство в рамках Программы медицинских гарантий. В прошлом году провели 467 органных трансплантаций и 376 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. Сейчас более 3000 пациентов ожидают пересадку органов по всей стране. Украина также внедряет систему трансплантации тканей по европейским стандартам.