За 10 тисяч хотів відкупитись водій з фальшивими правами на Харківщині – НПУ

Підозру вручили чоловіку на Харківщині, який, за даними слідства, їздив з підробленими правами та хотів «відкупитись» від копів.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що на одному з блокпостів у Чугуївському районі зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим водійським посвідченням.

«Під час перевірки документів правоохоронці звернули увагу на ознаки фальсифікації. У ході спілкування чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 10 000 гривень. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжував наполягати», – зазначили у поліції.

Тож правоохоронці викликали на місце СОГ.

Слідство встановило, що чоловік в одному з месенджерів знайшов оголошення про виготовлення водійських посвідчень. Він надіслав власні дані та фотографію, перерахував кошти за «послугу» і через деякий час отримав підроблений документ поштою.

«Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає встановленим державним зразкам», – додали в поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Нагадаємо, 35-річний чоловік купив підроблений документ через Інтернет та активно використав його, повідомляли у Нацполіції. Фальшивку виявили поліціянти при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса. Чоловіку вручили підозру.