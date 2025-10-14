За 10 тисяч хотів відкупитись водій з фальшивими правами на Харківщині – НПУ
Підозру вручили чоловіку на Харківщині, який, за даними слідства, їздив з підробленими правами та хотів «відкупитись» від копів.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що на одному з блокпостів у Чугуївському районі зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим водійським посвідченням.
«Під час перевірки документів правоохоронці звернули увагу на ознаки фальсифікації. У ході спілкування чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 10 000 гривень. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжував наполягати», – зазначили у поліції.
Тож правоохоронці викликали на місце СОГ.
Слідство встановило, що чоловік в одному з месенджерів знайшов оголошення про виготовлення водійських посвідчень. Він надіслав власні дані та фотографію, перерахував кошти за «послугу» і через деякий час отримав підроблений документ поштою.
«Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає встановленим державним зразкам», – додали в поліції.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Нагадаємо, 35-річний чоловік купив підроблений документ через Інтернет та активно використав його, повідомляли у Нацполіції. Фальшивку виявили поліціянти при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса. Чоловіку вручили підозру.
Читайте також: Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водительские права, поліція, хабар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За 10 тисяч хотів відкупитись водій з фальшивими правами на Харківщині – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 11:43;