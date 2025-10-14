За 10 тыс. хотел откупиться водитель с фальшивыми правами на Харьковщине – НПУ
Подозрение вручили мужчине на Харьковщине, который, по данным следствия, ездил с поддельными правами и хотел «откупиться» от копов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на одном из блокпостов в Чугуевском районе остановили автомобиль, водитель которого пользовался поддельным водительским удостоверением.
«Во время проверки документов правоохранители обратили внимание на признаки фальсификации. Во время общения мужчина во избежание ответственности предложил полицейским 10 000 гривен. Вопреки неоднократным предупреждениям об уголовной ответственности за такие действия, водитель продолжал настаивать», — отметили в полиции.
Так что правоохранители вызвали на место СОГ.
Следствие установило, что мужчина в одном из мессенджеров нашел объявление об изготовлении водительских удостоверений. Он направил собственные данные и фотографию, перечислил средства за «услугу» и через некоторое время получил поддельный документ по почте.
«Экспертиза подтвердила, что удостоверение не соответствует установленным государственным образцам», — добавили в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) и ч. 1 ст. 369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.
Напомним, 35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщали в Нацполиции. Фальшивку обнаружили полицейские при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса. Мужчине вручили подозрение.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водительские права, полиция, харьковщина;
