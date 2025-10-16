Без світла на Харківщині понад сім тисяч абонентів – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог масовано атакував Лозівський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

Тимчасово без електроенергії залишилося 7390 мешканців Близнюківської громади.

“У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

попередньо три ракети (тип встановлюється);

КАБ;

56 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

fpv-дрон.

Також начальник ХОВА повідомив про руйнування, які виникли внаслідок ударів по Куп’янському та Ізюмському районах.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка); у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне)“, – уточнив Синєгубов.