Без світла на Харківщині понад сім тисяч абонентів – дані Синєгубова

Події 09:04   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог масовано атакував Лозівський, Ізюмський та Богодухівський райони області. 

Тимчасово без електроенергії залишилося 7390 мешканців Близнюківської громади.

У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

  • попередньо три ракети (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • 56 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • fpv-дрон.

Також начальник ХОВА повідомив про руйнування, які виникли внаслідок ударів по Куп’янському та Ізюмському районах.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка); у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне)“, – уточнив Синєгубов.

Читайте також: Через відсутність електроенергії в області затримуються поїзди (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
