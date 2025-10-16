Без света на Харьковщине больше семи тысяч абонентов – данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг массированно атаковал Лозовской, Изюмский и Богодуховский районы области.
Временно без электроэнергии остались 7390 жителей Близнюковской громады.
«В с. Андреевка Донецкой громады пострадали 46-летний и 49-летний мужчины; в с. Старый Мерчик Валковской громады пострадали 34-летний и 56-летний мужчины. Также за медицинской помощью обратилась 76-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела г. Харьков 12 октября», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону ударили:
- предварительно три ракеты (тип устанавливается);
- КАБ;
- 56 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- fpv-дрон.
Также начальник ХОВА сообщил о разрушениях, которые возникли в результате ударов по Купянскому и Изюмскому райнам.
«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Тамаргановка); в Изюмском районе поврежден автобус (с. Червоное)», – уточнил Синегубов.
