Без света на Харьковщине больше семи тысяч абонентов – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг массированно атаковал Лозовской, Изюмский и Богодуховский районы области.

Временно без электроэнергии остались 7390 жителей Близнюковской громады.

«В с. Андреевка Донецкой громады пострадали 46-летний и 49-летний мужчины; в с. Старый Мерчик Валковской громады пострадали 34-летний и 56-летний мужчины. Также за медицинской помощью обратилась 76-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела г. Харьков 12 октября», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударили:

предварительно три ракеты (тип устанавливается);

КАБ;

56 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

fpv-дрон.

Также начальник ХОВА сообщил о разрушениях, которые возникли в результате ударов по Купянскому и Изюмскому райнам.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Тамаргановка); в Изюмском районе поврежден автобус (с. Червоное)», – уточнил Синегубов.