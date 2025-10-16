Live
Без света на Харьковщине больше семи тысяч абонентов – данные Синегубова

Происшествия 09:04   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Без света на Харьковщине больше семи тысяч абонентов – данные Синегубова Фото: пресс-служба ХОВА

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг массированно атаковал Лозовской, Изюмский и Богодуховский районы области. 

Временно без электроэнергии остались 7390 жителей Близнюковской громады.

«В с. Андреевка Донецкой громады пострадали 46-летний и 49-летний мужчины; в с. Старый Мерчик Валковской громады пострадали 34-летний и 56-летний мужчины. Также за медицинской помощью обратилась 76-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела г. Харьков 12 октября», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударили:

  • предварительно три ракеты (тип устанавливается);
  • КАБ;
  • 56 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • fpv-дрон.

Также начальник ХОВА сообщил о разрушениях, которые возникли в результате ударов по Купянскому и Изюмскому райнам.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Тамаргановка); в Изюмском районе поврежден автобус (с. Червоное)», – уточнил Синегубов.

Читайте также: Из-за отсутствия электроэнергии в области задерживаются поезда (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
