Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА

У межах програми «єВідновлення» у 39 громадах Харківської області профільні комісії сформували 8032 сертифікати на надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 10,6 мільярда гривень.

Як повідомляє пресслужба ХОВА, отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 3794 об’єкти нерухомості на території Харківщини — 3129 квартир та 665 приватних будинків. Вартість цього майна становить понад 8 мільярдів гривень. Загалом уже використано 5710 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості на Харківщині.

Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській та інших областях.



Від початку реалізації програми “єВідновлення” в Харківській області люди подали 61226 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Крім того, через застосунок і портал “Дія” жителі регіону подали 213764 інформаційні повідомлення про пошкоджені об’єкти нерухомості.

Грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла отримали 39897 заявників на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Також профільними комісіями ухвалено рішення про надання компенсації ще 403 особам — на суму понад 37,7 мільйона гривень.

Завдяки компенсаціям жителі області вже відремонтували 5198 квартир і 5280 приватних будинків.