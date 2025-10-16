Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
У межах програми «єВідновлення» у 39 громадах Харківської області профільні комісії сформували 8032 сертифікати на надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 10,6 мільярда гривень.
Як повідомляє пресслужба ХОВА, отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 3794 об’єкти нерухомості на території Харківщини — 3129 квартир та 665 приватних будинків. Вартість цього майна становить понад 8 мільярдів гривень. Загалом уже використано 5710 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості на Харківщині.
Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській та інших областях.
Від початку реалізації програми “єВідновлення” в Харківській області люди подали 61226 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Крім того, через застосунок і портал “Дія” жителі регіону подали 213764 інформаційні повідомлення про пошкоджені об’єкти нерухомості.
Грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла отримали 39897 заявників на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Також профільними комісіями ухвалено рішення про надання компенсації ще 403 особам — на суму понад 37,7 мільйона гривень.
Завдяки компенсаціям жителі області вже відремонтували 5198 квартир і 5280 приватних будинків.
Читайте також: Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, відновлення, житло, компенсации, новини Харкова, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 21:00;