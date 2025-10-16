Live
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА

Общество 21:00   16.10.2025
Елена Нагорная
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА Фото: Харьковский горсовет

В рамках программы «єВідновлення» в 39 громадах Харьковской области профильные комиссии сформировали 8032 сертификата на предоставление компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,6 миллиарда гривен.

Как сообщает пресс-служба ХОВА, получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 3794 объекта недвижимости на территории Харьковщины — 3129 квартир и 665 частных домов. Стоимость этого имущества составляет более 8 миллиардов гривен. Всего уже использовали 5710 сертификатов, выданных за разрушенное жилье в Харьковской области.

Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях.

С начала реализации программы «єВідновлення» в Харьковской области люди подали 61226 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего сообщений поступило от жителей Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 213764 информационных сообщения о поврежденных объектах недвижимости.

Денежную помощь для ремонта поврежденного жилья получили 39897 заявителей на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Также комиссии приняли решение о предоставлении компенсации еще 403 лицам — на сумму более 37,7 миллиона гривен.

Благодаря компенсациям жители области уже отремонтировали 5198 квартир и 5280 частных домов.

Автор: Елена Нагорная
