Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові

Транспорт 17:24   20.10.2025
Оксана Якушко
Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові

Автобус №48 змінив розклад із понеділка, 20 жовтня, повідомляє Харківська міськрада.

Вже сьогодні, 20 жовтня, останній рейс автобуса №48 у робочі дні з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» до зупинки «Вулиця Соборності України» буде о 21:33, підкреслили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Детальний графік роботи маршруту можна прочитати тут.

Також раніше стало відомо, що сьогодні, 20 жовтня, о 13.10 частину Холодногірського району знеструмили. Про це повідомили у АТ «Харківобленерго».

Читайте також: Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жінку винесли з пожежі вогнеборці на Харківщині (відео)
Жінку винесли з пожежі вогнеборці на Харківщині (відео)
20.10.2025, 17:51
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
20.10.2025, 16:18
Драпатий працюватиме на Харківщині: яке угруповання очолив
Драпатий працюватиме на Харківщині: яке угруповання очолив
20.10.2025, 15:33
«Пішла жара»: КАБ вперше летіли з Харківщини на Полтавщину
«Пішла жара»: КАБ вперше летіли з Харківщини на Полтавщину
20.10.2025, 14:05
Обіцяли роботу в Європі: харків’яни ошукали людей – слідство
Обіцяли роботу в Європі: харків’яни ошукали людей – слідство
20.10.2025, 16:10
Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові
Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові
20.10.2025, 17:24

Новини за темою:

25.09.2025
Рух у Харкові кілька днів перекриватимуть: як поїде транспорт
05.09.2025
До понеділка перекриють для транспорту вулицю у Харкові
19.08.2025
20 серпня не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
21.07.2025
Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)
13.07.2025
Трамваї та тролейбуси не ходять у деяких районах Харкова через негоду


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 17:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №48 змінив розклад із понеділка, 20 жовтня, повідомляє Харківська міськрада.".