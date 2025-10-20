Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові
Автобус №48 змінив розклад із понеділка, 20 жовтня, повідомляє Харківська міськрада.
Вже сьогодні, 20 жовтня, останній рейс автобуса №48 у робочі дні з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» до зупинки «Вулиця Соборності України» буде о 21:33, підкреслили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Детальний графік роботи маршруту можна прочитати тут.
Також раніше стало відомо, що сьогодні, 20 жовтня, о 13.10 частину Холодногірського району знеструмили. Про це повідомили у АТ «Харківобленерго».
Читайте також: Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
