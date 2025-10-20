Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове
Фото: ХГС
Автобус №48 изменил расписание с понедельника, 20 октября, сообщает Харьковский горсовет.
Уже сегодня, 20 октября, последний рейс автобуса №48 в рабочие дни с конечной остановки «Автостанция Салтовская» по направлению к остановке «Улица Соборности Украины» будет в 21:33, подчеркнули в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Подробный график работы маршрута можно прочитать здесь.
Также ранее стало известно, что 20 октября в 13:10 часть Холодногорского района обесточили. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
