Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове

Транспорт 17:24   20.10.2025
Оксана Якушко
Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове Фото: ХГС

Автобус №48 изменил расписание с понедельника, 20 октября, сообщает Харьковский горсовет.

Уже сегодня, 20 октября, последний рейс автобуса №48 в рабочие дни с конечной остановки «Автостанция Салтовская» по направлению к остановке «Улица Соборности Украины» будет в 21:33, подчеркнули в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Подробный график работы маршрута можно прочитать здесь.

Также ранее стало известно, что 20 октября в 13:10 часть Холодногорского района обесточили. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Читайте также: Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
20.10.2025, 14:05
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
20.10.2025, 11:45
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
19.10.2025, 20:20
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)
20.10.2025, 12:42
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
20.10.2025, 12:59
Женщину вынесли из пожара спасатели на Харьковщине (видео)
Женщину вынесли из пожара спасатели на Харьковщине (видео)
20.10.2025, 17:51

Новости по теме:

25.09.2025
Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
05.09.2025
До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове
19.08.2025
20 августа не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
21.07.2025
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
13.07.2025
Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова из-за непогоды


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 17:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус №48 изменил расписание с понедельника, 20 октября, сообщает Харьковский горсовет.".