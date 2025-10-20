Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко

Ситуація в Куп’янську різко погіршилася, але поки що не фатальна, зазначає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Протягом минулого тижня росіяни просунулися та розширили зони контролю у Куп’янську. На думку Коваленка, найгірше на сьогодні – це вихід росіян на правий берег річки Куп’янка та просування передових загонів окупантів до перехрестя Р-79 – Н-26.

Продовжуючи використовувати як основний плацдарм для проникнення в Куп’янськ трикутник Радьківка-Голубівка-Кіндрашівка, росіяни йдуть уздовж дороги Р-79 до міста по обидва боки малими групами в 3-4 людини, але постійним потоком. Найчастіше вони переодягаються у цивільний одяг, що ускладнює впізнання та ліквідацію супротивника.

«Такий метод дозволив починаючи з 20-х чисел липня здійснити вкрай глибоку інфільтрацію бойових порядків на проспекті Конституції. Це найвужча ділянка проникнення росіян у Куп’янськ, але й найболючіша для оборони міста, оскільки там зосереджені зручні для накопичення об’єкти, а саме: Куп’янський ліцей №1 та №2, школа №4, коледж ім. Марії Шкарлетової. Попередньо ці об’єкти перебувають якщо не під повним, то під частковим контролем росіян і можуть частково застосовуватися для накопичення особового складу», – зазначив Коваленко.

Крім того, росіяни після провалу з виходом за межі Стадіонного майдану до району міськполіклініки та Центральної міськлікарні рушили в обхід із закріпленням на правому березі річки Куп’янка, в районі вулиць Зарічна, Слобожанська та Загреблянська.

«Мета противника – вихід та взяття під свій контроль ліцею №6, що полегшить процес накопичення сил для закриття міста на перехресті Р-79 – Н-26», — констатує військовий оглядач.

Ймовірно, з посиленням позиції росіян і пов’язане створення нового угруповання Об’єднаних сил, яке очолив генерал-майор Михайло Драпатий, відомий тим, що керував найуспішнішими стабілізаційними діями на найкритичніших напрямках, де потрібно було екстрено та ефективно “гасити пожежу”, припускає Коваленко.

“Зазначу, що, попри погіршення за минулий тиждень ситуації в Куп’янську, вона не має невиправного, фатального характеру й у ворога досить багато вразливих місць і зон, які можуть бути обернені проти нього ж”, – підсумував військовий оглядач.