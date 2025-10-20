Live
  • Пн 20.10.2025
Драпатого назначили «тушить пожар» в Купянске – Коваленко

Фронт 18:44   20.10.2025
Оксана Якушко
Ситуация в Купянске резко ухудшилась, но пока еще не является фатальной, отмечает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В течение прошлой недели россияне продвинулись и расширили зоны контроля в Купянске. По мнению Коваленко, наихудшие на сегодня – это выход россиян на правый берег реки Купянка и продвижение передовых отрядов оккупантов к перекрёстку Р-79 – Н-26.

Продолжая использовать как основной плацдарм для проникновения в Купянск треугольник Радьковка-Голубовка-Кондрашовка, россияне идут вдоль дороги Р-79 в город по обеим её сторонам малыми группами в 3-4 человека, но постоянным потоком. Зачастую они переодеваются в гражданскую одежду, что усложняет опознание и ликвидацию противника.

«Такой метод позволил, начиная с 20-х чисел июля, осуществить крайне глубокую инфильтрацию боевых порядков по проспекту Конституции. Это самый узкий участок проникновения РОВ в Купянск, но и самый болезненный для обороны города, поскольку там сосредоточены удобные для накопления объекты, а именно: Купянский лицей №1 и №2, Школа №4, Колледж им. Марии Шкарлетовой. Предварительно, эти объекты находятся если не под полным, то под частичным контролем россиян и могут частично применяться для накопления личного состава», — отметил Коваленко.

Кроме того, россияне после провала с выходом за пределы Стадионной площади к району горполиклиники и Центральной горбольницы, двинулись в обход, с закреплением на правом берегу реки Купянка, в районе улиц Заречная, Слобожанская и Загреблянская.

«Цель противника – выход и взятие под свой контроль лицея №6, что облегчит процесс накопления сил для закрытия города по перекрёстку Р-79 – Н-26», — констатирует военный обозреватель.

Вероятно, с усилением позиции россиян и связано создание новой группировки Объединённых сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, известный тем, что руководил наиболее успешными стабилизационными действиями на самых критических направлениях, где нужно было экстренно и эффективно “тушить пожар”, предполагает Коваленко.

«Отмечу, что, несмотря на ухудшение за прошедшую неделю ситуации в Купянске, она не имеет неисправимого, фатального характера и у врага достаточно много уязвимых мест и зон, которые могут быть обращены против него же», — подытожил военный обозреватель.

Читайте также: Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят

