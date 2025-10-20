Live
  Пн 20.10.2025
Найближчі тижні стануть вирішальними для Куп’янська – DeepState про ситуацію

Фронт 16:49   20.10.2025
Вікторія Яковенко
Фото: DeepState

Аналітики проєкту «DeepState» констатують: ворогу вдається розширити контроль в центральній частині міста Куп’янськ. Ситуація залишається складною.

«Оскільки групи, які проникали у місто останні чотири тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп’янська», – зазначили аналітики.

Вони пояснили, що Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. А кінцева ціль росіян — інфільтруватися до переправи у Куп’янську-Вузловому.

У DeepState додали: над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Однак кількість військових РФ у Куп’янську – суттєва.

«В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися. Найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп’янська. Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти», – припускають аналітики.

Вони кажуть: попри бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новосілки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів.

«Звісно, за умови що Куп’янськ вдасться утримати», – підсумували осінтери.

Нагадаємо, 20 жовтня аналітики проєкту «DeepState» повідомили про успіхи армії РФ у двох містах Харківщини. За даними осінтерів, ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську.

Автор: Вікторія Яковенко
