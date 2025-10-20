Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации

Аналитики проекта «DeepState» констатируют: врагу удается расширить контроль в центральной части города Купянск. Ситуация остается сложной.

«Поскольку группы, которые проникали в город последние четыре недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть Купянска», — отметили аналитики.

Они объяснили, что Силы Обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота по автодороге Р-79 на Садки. А конечная цель россиян — инфильтрироваться к переправе в Купянске-Узловом.

В DeepState добавили: над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Однако количество военных РФ в Купянске – существенное.

«В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-нибудь да и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер — не дать накопиться и двигаться. Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Или Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты», — предполагают аналитики.

Они говорят: несмотря на бои в городе ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге возле Степовой Новоселовки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе добиться серьезных успехов.

«Конечно, при условии, что Купянск удастся удержать», — подытожили осинтеры.

Напомним, 20 октября аналитики проекта DeepState сообщили об успехах армии РФ в двух городах Харьковщины. По данным осинтеров, враг продвинулся в Купянске и Волчанске.