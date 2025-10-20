Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”

Події 08:55   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”

Вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни атакували шість населених пунктів Харківської області.

“У сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув 71-річний чоловік, постраждав 72-річний чоловік; у с. Орілька Лозівської громади отримала травми 42-річна жінка, гострої реакції на стрес зазнали 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу зафіксували удари наступного озброєння:

  • чотири КАБи;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Лозівському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – авто.

“У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Приморське); у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Золочів)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: 14 атак ворога на Харківщині: Генштаб повідомив, де точилися бої

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
20.10.2025, 09:25
Сьогодні 20 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 жовтня 2025: яке свято та день в історії
20.10.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
20.10.2025, 08:56
ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках
ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках
20.10.2025, 07:15
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
19.10.2025, 22:19
Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
19.10.2025, 20:20

Новини за темою:

20.10.2025
П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”
19.10.2025
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
18.10.2025
Що атакували БпЛА в Чугуєві та обстрілювали сьогодні, розповіли у прокуратурі
18.10.2025
Є загиблий: які населені пункти були під ударами на Харківщині (фото)
17.10.2025
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни атакували шість населених пунктів Харківської області.".