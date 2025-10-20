П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”
Вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни атакували шість населених пунктів Харківської області.
“У сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув 71-річний чоловік, постраждав 72-річний чоловік; у с. Орілька Лозівської громади отримала травми 42-річна жінка, гострої реакції на стрес зазнали 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу зафіксували удари наступного озброєння:
- чотири КАБи;
- два БпЛА типу «Молния»;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ударів у Лозівському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – авто.
“У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Приморське); у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Золочів)“, – додав Синєгубов.
