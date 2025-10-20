Пятеро пострадавших и один погибший – Синегубов о последствиях «прилетов»
Утром 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области.
«В пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб 71-летний мужчина, пострадал 72-летний мужчина; в с. Орилька Лозовской громады получила травмы 42-летняя женщина, острую реакцию на стресс получили 52-летний мужчина, 19-летняя женщина и 11-летняя девочка», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки зафиксировали удары следующего вооружения:
- четыре КАБа;
- два БпЛА типа «Молния»;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов в Лозовском районе поврежден частный дом, в Изюмском – авто.
«В Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Приморское); в Богодуховском районе повреждено админздание (сел. Золочев)», – добавил Синегубов.
