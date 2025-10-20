Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через обстріли залізничної інфраструктури на Сумському напрямку деякі потяги вирушили із затримкою.
Зокрема, поїзди від ст. Плиски вирушили із затримкою більше, ніж на годину. Зміни в розкладі відбулися внаслідок заміни локомотивної тяги. Йдеться про поїзди:
- №46 Ужгород – Харків;
- №113 Харків – Львів.
“Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин”, – зазначили залізничники.
Крім того, на дві години спізнюється поїзд №6452 Ніжин – Конотоп. За змінами у розкладі пасажирів просять стежити на офіційних сторінках “Укрзалізниці”.
Читайте також: Відсьогодні тролейбус №6 курсуватиме по-новому – деталі
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 09:06;