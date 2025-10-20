Live
Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються

Події 09:06   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через обстріли залізничної інфраструктури на Сумському напрямку деякі потяги вирушили із затримкою. 

Зокрема, поїзди від ст. Плиски вирушили із затримкою більше, ніж на годину. Зміни в розкладі відбулися внаслідок заміни локомотивної тяги. Йдеться про поїзди:

  • №46 Ужгород – Харків;
  • №113 Харків – Львів.

“Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин”, – зазначили залізничники.

Крім того, на дві години спізнюється поїзд №6452 Ніжин – Конотоп. За змінами у розкладі пасажирів просять стежити на офіційних сторінках “Укрзалізниці”.

