Відсьогодні тролейбус №6 курсуватиме по-новому – деталі
Із 20 жовтня маршрут тролейбуса №6 буде тимчасово поділений на дві частини, уточнили у пресслужбі мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з пошкодженням енергетичного обладнання та знеструмленням ділянки контактної мережі”, – передають у міськраді.
У зв’язку з цим тролейбус №6 курсуватиме так:
- частина 1: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська;
- частина 2: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.
У мерії додали: про те, коли тролейбус курсуватиме своїм звичайним маршрутом, повідомлять додатково.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 07:44;