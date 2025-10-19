Скільки укриттів у Харкові відкриваються автоматично при тривозі: дані мерії

За даними міськради, жителі в Харкові із запровадженням диференційованої тривоги стали на 30% більше користуватися укриттями. Про це в інтерв’ю МГ “Об’єктив” заявив директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“Ми ж ведемо статистику. Ми ж бачимо, що люди дійсно стали користуватися укриттями. Особливо, коли йдуть комбіновані атаки. Тобто якщо, скажімо так, раніше містяни йдуть, не йдуть, зараз вони в укриття ходять. Навіть в найпростіші укриття, – стверджує Гладких. – Після запровадження (диференційованої – Ред.) тривоги, ми бачимо зростання на 30%. Що люди на 30% стали більше спускатися до укриттів. У першу чергу, звичайно, що це пов’язано з комбінованими атаками”.

<br />

Чиновник зазначив, що з моменту створення його департаменту, на початку 2024 року, в Харкові відкрили понад 250 додаткових укриттів. А з 2730 найпростіших укриттів понад тисячу вже обладнали системами автоматичного відкриття замків у момент тривоги.

“Була проведена відповідна робота з бізнесом, з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це і нові найпростіші укриття на базі КП “Жилкомсервіс”, тобто це підвали багатоквартирних будинків, де відповідні наводяться порядки. І це система контролю доступу до таких укриттів. Зараз є така відповідна програма у профільного департаменту житлово-комунального господарства, де встановлюється електрозамок, який інтегрований з нашою системою оповіщення, і у випадку загрози, при натисненні сигналу тривоги, ці електрозамки відкривають укриття. Це для того, щоб унеможливити крадіжки в цих підвалах”, – поділився Богдан Гладких.

У разі, якщо в момент тривоги двері в укриття зачинені, скаржитися на це директор департаменту рекомендує в службу 1562.