Сколько укрытий в Харькове открываются автоматически при тревоге: данные мэрии

По данным горсовета, жители в Харькове с введением дифференцированной тревоги стали на 30% больше пользоваться укрытиями. Об этом в интервью МГ «Объектив» заявил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

«Мы же ведем статистику. Мы видим, что люди действительно стали пользоваться укрытиями. Особенно, когда идут комбинированные атаки. То есть если, скажем так, раньше горожане идут — не идут, сейчас они в укрытия ходят. Даже в самые простые укрытия, — утверждает Гладких. — После внедрения (дифференцированной — Ред.) тревоги, мы видим рост на 30%. Что люди на 30% стали больше спускаться в укрытия. В первую очередь, конечно, это связано с комбинированными атаками».

Чиновник отметил, что с момента создания его департамента, в начале 2024 года, по Харькову открыли более 250 дополнительных укрытий. А из 2730 простейших укрытий более тысячи уже оборудовали системами автоматического открытия замков в момент тревоги.

«Была проведена соответствующая работа с бизнесом, с объединениями совладельцев многоквартирных домов. Это и новые простейшие укрытия на базе КП «Жилкомсервис», то есть это подвалы многоквартирных домов, где наводят соответствующий порядок. И это система контроля доступа к таким укрытиям. Сейчас есть такая программа в профильном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, где устанавливается электрозамок, который интегрирован с нашей системой оповещения, и в случае угрозы, при нажатии сигнала тревоги, эти электрозамки открывают укрытия. Это для того, чтобы исключить кражи в этих подвалах», — поделился Богдан Гладких.

В случае, если в момент тревоги дверь в укрытие закрыта, жаловаться на это директор департамента рекомендует в службу 1562.