С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали

С 20 октября маршрут троллейбуса №6 будет временно разделен на две части, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с повреждением энергетического оборудования и обесточиванием участка контактной сети», – передают в горсовете.

В связи с этим троллейбус №6 будет курсировать так:

часть 1: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская;

часть 2: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская.

В мэрии добавили: о том, когда троллейбус будет курсировать по своему обычному маршруту, сообщат дополнительно.