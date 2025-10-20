Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали

Общество 07:44   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали Фото: ХГС

С 20 октября маршрут троллейбуса №6 будет временно разделен на две части, уточнили в пресс-службе мэрии. 

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с повреждением энергетического оборудования и обесточиванием участка контактной сети», – передают в горсовете.

В связи с этим троллейбус №6 будет курсировать так:

  • часть 1: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская;
  • часть 2: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская.

В мэрии добавили: о том, когда троллейбус будет курсировать по своему обычному маршруту, сообщат дополнительно.

Читайте также: Сколько укрытий в Харькове открываются автоматически при тревоге: данные мэрии

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
19.10.2025, 12:37
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
19.10.2025, 20:20
Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий
Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий
19.10.2025, 19:54
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025, 14:15
С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали
С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали
20.10.2025, 07:44

Новости по теме:

01.10.2025
С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ
05.09.2025
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
04.09.2025
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
15.08.2025
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
23.07.2025
В Харькове предлагают запустить новый маршрут трамвая


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 07:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20 октября маршрут троллейбуса №6 будет временно разделен на две части, уточнили в пресс-службе мэрии. ".