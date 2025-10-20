Live
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются

Происшествия 09:06   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры на Сумском направлении некоторые поезда отправились с задержкой. 

В частности, поезда от ст. Плиски отправились с задержкой более, чем на час. Изменения в расписании произошли в результате замены локомотивной тяги. Речь идет о поездах:

  • №46 Ужгород — Харьков;
  • № 113 Харьков – Львов.

«Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут», – отметили железнодорожники.

Кроме того, на два часа опаздывает поезд №6452 Нежин – Конотоп. За изменениями в расписании пассажиров просят следить на официальных страницах «Укрзалізниці».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
