Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры на Сумском направлении некоторые поезда отправились с задержкой.
В частности, поезда от ст. Плиски отправились с задержкой более, чем на час. Изменения в расписании произошли в результате замены локомотивной тяги. Речь идет о поездах:
- №46 Ужгород — Харьков;
- № 113 Харьков – Львов.
«Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут», – отметили железнодорожники.
Кроме того, на два часа опаздывает поезд №6452 Нежин – Конотоп. За изменениями в расписании пассажиров просят следить на официальных страницах «Укрзалізниці».
Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 09:06