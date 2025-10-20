Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры на Сумском направлении некоторые поезда отправились с задержкой.

В частности, поезда от ст. Плиски отправились с задержкой более, чем на час. Изменения в расписании произошли в результате замены локомотивной тяги. Речь идет о поездах:

№46 Ужгород — Харьков;

№ 113 Харьков – Львов.

«Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут», – отметили железнодорожники.

Кроме того, на два часа опаздывает поезд №6452 Нежин – Конотоп. За изменениями в расписании пассажиров просят следить на официальных страницах «Укрзалізниці».