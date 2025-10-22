Live
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області

Суспільство 20:38   22.10.2025
Оксана Якушко
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області Фото: АТ “Харківобленерго”

У четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Графіки запроваджують за вказівкою НЕК “Укренерго”, щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми. Використовують 1,5 черги вимкнень. Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності (ГОП) діятимуть з 07:00 до 23:00.

Як зрозуміти, коли у вас буде відключення, згідно ГПВ – читайте за посиланням.

Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками і чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень:

1️. Спочатку відкрийте файл з назвами вулиць і населених пунктів, знайдіть свою вулицю чи населений пункт і дізнайтеся, у якій ви черзі. Наприклад, якщо ви проживаєте у Солоницівці, ваша черга 3.1.

2️.Відкрийте сам графік та знайдіть у ньому червону область на потрібний час.

Наприклад, на 15:00 відключення відбуваються для черг 2.1, 5.1, 5.2, 6.1 і 6.2. Значить, зараз у вас має бути світло. Проте відключення для черги 3.1 заплановане на 20:00.

Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень

Автор: Оксана Якушко
