Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области

В четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Графики вводят по указанию НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы. Используют 1,5 очереди отключений. Список адресов за очередями — тут.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности (ГОП) будут действовать с 07:00 до 23:00.

Как понять, когда у вас будет отключение, согласно ГПО – читайте по ссылке.

Чтобы понять, когда у вас будет отключение по почасовым графикам и есть ли ваша улица/населенный пункт среди отключений:

1️.Сначала откройте файл с названиями улиц и населенных пунктов, найдите свою улицу или населенный пункт и узнайте, в какой вы очереди. К примеру, если вы проживаете в Солоницевке, ваша очередь 3.1.

2️.Откройте сам график и найдите в нем красную область на нужное время.

Например, к 15:00 отключения происходят для очередей 2.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2. Значит, сейчас у вас должен быть свет. Однако отключение для очереди 3.1 запланировано на 20.00.