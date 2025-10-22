Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области

Общество 20:38   22.10.2025
Оксана Якушко
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Графики вводят по указанию НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы. Используют 1,5 очереди отключений. Список адресов за очередями — тут.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности (ГОП) будут действовать с 07:00 до 23:00.

Как понять, когда у вас будет отключение, согласно ГПО – читайте по ссылке.

Чтобы понять, когда у вас будет отключение по почасовым графикам и есть ли ваша улица/населенный пункт среди отключений:

1️.Сначала откройте файл с названиями улиц и населенных пунктов, найдите свою улицу или населенный пункт и узнайте, в какой вы очереди. К примеру, если вы проживаете в Солоницевке, ваша очередь 3.1.

2️.Откройте сам график и найдите в нем красную область на нужное время.

Например, к 15:00 отключения происходят для очередей 2.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2. Значит, сейчас у вас должен быть свет. Однако отключение для очереди 3.1 запланировано на 20.00.

Читайте также: В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
Момент «прилета» по детсаду в Харькове показала прокуратура (видео)
22.10.2025, 17:52
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
Дата начала отопительного сезона на Харьковщине: не изменились ли планы ХОВА
22.10.2025, 16:15
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
Новости Харькова – главное за 22 октября: удар по детсаду, снова «прилет» БпЛА
22.10.2025, 20:55
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем
22.10.2025, 20:53
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)
22.10.2025, 12:36

Новости по теме:

10.10.2025
Транспорт работает, вода есть: ситуация в Харькове на фоне отключений – мэр 📹
03.02.2025
Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали
16.12.2024
Появились подочереди – свет на Харьковщине отключают «по-новому»
22.11.2024
Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»
21.11.2024
Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 20:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».".