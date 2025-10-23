Через обстріли РФ жителі Ізюмщини були без газу
Фото: Харківська філія «Газмережі»
У Харківській філії “Газмережі” розповіли про наслідки обстрілів РФ по Ізюмській громаді.
Обстріл спеціалісти назвали “актом тероризму”. Адже ворог пошкодив газові мережі та таким чином намагався залишити мешканців без блакитного палива та тепла.
“Та вже менш ніж за добу вдалось відновити газопостачання до усіх житлових будинків громади, які напередодні росіяни залишили без енергоносія”, – зазначили у повідомленні.
Наразі газопостачання повністю відновлено. Блакитне паливо почало надходити до 131 будинку мешканців громади, додали спеціалісти.
Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: газ, газоснабжение, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через обстріли РФ жителі Ізюмщини були без газу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 11:07;