Через обстріли РФ жителі Ізюмщини були без газу

У Харківській філії “Газмережі” розповіли про наслідки обстрілів РФ по Ізюмській громаді.

Обстріл спеціалісти назвали “актом тероризму”. Адже ворог пошкодив газові мережі та таким чином намагався залишити мешканців без блакитного палива та тепла.

“Та вже менш ніж за добу вдалось відновити газопостачання до усіх житлових будинків громади, які напередодні росіяни залишили без енергоносія”, – зазначили у повідомленні.

Наразі газопостачання повністю відновлено. Блакитне паливо почало надходити до 131 будинку мешканців громади, додали спеціалісти.