Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В Харьковском филиале «Газсети» рассказали о последствиях обстрелов РФ по Изюмской громаде.
Обстрел специалисты назвали «актом терроризма». Ведь враг повредил газовые сети и таким образом пытался оставить жителей без голубого топлива и тепла.
«Но уже менее чем за сутки удалось возобновить газоснабжение всех жилых домов громады, которые накануне россияне оставили без энергоносителя», – отметили в сообщении.
На данный момент газоснабжение полностью восстановлено. Голубое топливо начало поступать в 131 дом жителей громады, добавили специалисты.
