Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа

В Харьковском филиале «Газсети» рассказали о последствиях обстрелов РФ по Изюмской громаде.

Обстрел специалисты назвали «актом терроризма». Ведь враг повредил газовые сети и таким образом пытался оставить жителей без голубого топлива и тепла.

«Но уже менее чем за сутки удалось возобновить газоснабжение всех жилых домов громады, которые накануне россияне оставили без энергоносителя», – отметили в сообщении.

На данный момент газоснабжение полностью восстановлено. Голубое топливо начало поступать в 131 дом жителей громады, добавили специалисты.