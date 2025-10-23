Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа

Общество 11:07   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В Харьковском филиале «Газсети» рассказали о последствиях обстрелов РФ по Изюмской громаде. 

Обстрел специалисты назвали «актом терроризма». Ведь враг повредил газовые сети и таким образом пытался оставить жителей без голубого топлива и тепла.

«Но уже менее чем за сутки удалось возобновить газоснабжение всех жилых домов громады, которые накануне россияне оставили без энергоносителя», – отметили в сообщении.

На данный момент газоснабжение полностью восстановлено. Голубое топливо начало поступать в 131 дом жителей громады, добавили специалисты.

Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар, бои, удары
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар, бои, удары
23.10.2025, 11:12
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
22.10.2025, 21:59
Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика
Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика
23.10.2025, 12:04

Новости по теме:

20.10.2025
Часть Киевского района останется без газа – причина (обновлено)
17.10.2025
Часть Основянского района будет без газа – когда и сколько
16.10.2025
Свет вернули после комбинированной атаки на Харьковщину, 400 человек без газа
15.10.2025
Жители задолжали за тепло 150 млн грн: готова ли Лозовая включать котельные
15.10.2025
В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 11:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» рассказали о последствиях обстрелов РФ по Изюмской громаде. ".