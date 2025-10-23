Live
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий

Події 09:10   23.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 23 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що ворог атакував шість населених пунктів регіону.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 9 – постраждали. У м. Харків загинув 40-річний чоловік, постраждали чоловіки 29, 41, 45 років і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік”, – зазначив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що напередодні росіяни атакували трьома БпЛА Холодногірський район Харкова.

Протягом доби по регіону “прилетіло”:

  • два КАБ;
  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • БпЛА типу “Ланцет”.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), комбайн (с. Зелений Гай); у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Василівське); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
