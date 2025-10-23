Девять людей пострадали из-за обстрелов региона, есть погибший
Утром 23 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг атаковал шесть населенных пунктов региона.
«В результате обстрелов один человек погиб, 9 – пострадали. В Харькове погиб 40-летний мужчина, пострадали мужчины 29, 41, 45 лет и женщины 27, 34, 43, 51, 57, 58 лет. В результате взрыва неизвестного устройства в поле на территории Ольховской громады пострадал 66-летний мужчина», – сообщил начальник ХОВА.
Он также напомнил, что накануне россияне атаковали тремя БпЛА Холодногорский район Харькова.
В течение суток по региону «прилетело»:
- два КАБ;
- семь БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- БпЛА типа «Ланцет».
«В Купянском районе повреждены два админздания, автомобиль (пос. Большой Бурлук), комбайн (с. Зеленый Гай); в Харьковском районе повреждены электросети (с. Васильевское); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец)», – добавил Синегубов.
